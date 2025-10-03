Buscan a un motociclista: Debía llegar a San Antonio de los Cobres, pero no saben nada de él

A través de las redes sociales, Sofía Quintero, compartió imágenes de Facebook de su padre, Marcos Quintero, quien se encontraba viajando por el norte del país.

“Mi padre estaba de viaje con su moto camino al pueblo San Antonio de los Cobres desde la localidad de Susques. Hace más de 24horas que no sabemos nada de él” contó la joven. Agregó que conocían el itinerario del padre, y sabían que había una reserva para hospedarse, pero aún no llegó.

“Viajaba con su moto Zontes Adventure 310 patente A108KCE, vestido totalmente de negro con una bandana naranja” detalló la joven.

Quienes hayan visto a Marcos se solicita comunicarse al 911 o al teléfono 11 6421 7179.