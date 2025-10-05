Llave en mano: Con inversión de la provincia, 26 familias de Cachi ya tienen su casa propia

Con fondos provinciales y por decisión del gobernador Gustavo Sáenz, 26 familias del municipio de Cachi recibieron las llaves de sus nuevas viviendas en el barrio Nuestra Señora de Luján, en una obra que había sido paralizada por Nación y finalizada por la Provincia.

Las casas forman parte del grupo de 2.000 viviendas que el Gobierno nacional había suspendido y que luego fueron cedidas a la Provincia para su conclusión con inversión propia. Con esta entrega, la gestión de Sáenz supera las 4.270 viviendas entregadas en toda la provincia.

El acto de entrega estuvo encabezado por la presidenta del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), Laura Caballero, y el intendente Américo Liendro, quienes destacaron el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio para culminar el proyecto.

Caballero transmitió el saludo del gobernador y remarcó la decisión política de continuar con las obras habitacionales pese a la paralización nacional:

“Salta merece que se continúe con las obras de vivienda. Provincia y Municipio hicieron un gran esfuerzo para concluir estas 26 casas”, expresó.

Por su parte, el intendente Liendro valoró el apoyo del Gobierno provincial:

“Sáenz practica el federalismo. Hoy lo vemos con esta entrega y con el compromiso de seguir trabajando para que más familias, jóvenes y madres solteras accedan a un techo propio.”

Las viviendas cuentan con dos dormitorios, cocina-comedor, baño completo y lavadero externo. Incorporan termotanques solares, que aprovechan energía renovable y reducen el consumo de gas y electricidad. Una de las casas fue adaptada para una persona con discapacidad motriz, con espacios amplios y equipamiento accesible.

El nuevo barrio dispone de red de agua, cloacas, electricidad, alumbrado público, gas envasado, arbolado, cordón cuneta, enripiado y obras complementarias, consolidando una zona urbanizada con servicios básicos y sustentabilidad.