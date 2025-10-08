¡La Mañana de CNN Salta llega a Campo Quijano!

CNN Salta continúa con su propuesta de acercar la radio a las comunidades del interior, mostrando la riqueza cultural, histórica y social de cada rincón salteño.

El jueves 9 de octubre, desde las 7 de la mañana, la glorieta de la plaza principal de Campo Quijano será el escenario de una nueva transmisión en vivo, que reunirá al equipo de CNN Radio e Informate Salta.

En La Mañana de CNN Salta, Yanina Carrieri, Agustín Fernández y José Corbacho conducirán la emisión, acompañados por móviles en directo desde distintos puntos pintorescos de la localidad, llevando noticias, entrevistas y curiosidades de la vida cotidiana de la comunidad.

El ciclo busca poner en valor la identidad local y los lugares más emblemáticos de cada municipio, generando encuentros con vecinos, instituciones y protagonistas que forman parte de la historia y la vida de la región.

Con esta nueva edición, CNN Rodante reafirma su misión de acercar la radio a la gente, construyendo un puente directo entre los oyentes y la diversidad cultural, social e histórica de Salta.