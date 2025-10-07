EDESA junto a la Municipalidad de J. V. González y Fundación Compromiso inauguran un nuevo Centro de Formación de Oficios

Se ofrecerá el curso “Ciudadanía Digital y Proyectos de Vida”, al que podrán acceder 50 personas de la localidad.

En el marco del programa de Oficios de EDESA y en alianza con la Municipalidad de Joaquín V. González y Fundación Compromiso, el martes 14 de octubre se pondrá en funcionamiento el segundo Centro de Formación de Oficios en la provincia y el primero en la localidad. Con un firme compromiso hacia el desarrollo laboral y digital de las comunidades, brindaremos una capacitación gratuita a 50 personas de la zona.



El curso inaugural, titulado “Ciudadanía Digital y Proyectos de Vida” incluido en el programa Potrero Digital, capacitará a los participantes en habilidades digitales para mejorar su acceso y desempeño en el mercado laboral actual. Esta propuesta busca promover la inclusión socio-laboral mediante herramientas digitales de alta demanda, lo cual se alinea con el propósito de EDESA de transformar y mejorar la calidad de vida en los territorios donde opera.

Para esta ocasión la Municipalidad de Joaquín V. González cedió un espacio en el Centro Integrador Comunitario de Barrio San Antonio, que EDESA acondicionó y equipó con diez computadoras de escritorio y un SmartTV, creando así un entorno moderno e inclusivo para el aprendizaje

Esta inauguración marca la continuidad de una serie de iniciativas similares que la empresa de distribución de energía eléctrica tiene previstas llevar adelante en otras localidades del interior, fortaleciendo su compromiso con el desarrollo social y la capacitación laboral de las comunidades de la provincia de Salta.