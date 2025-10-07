Temor en B° Morosini por un incendio a metros de la feria

Temor en B° Morosini por un incendio a metros de la feriaPoliciales07/10/2025
Pasado el mediodía los vecinos de B° Morosini, vivieron momentos de tensión por el incendio de pastizales que debieron sofocar los bomberos sobre calle Suiza en la parte posterior de la feria.
Vecinos alertaron al 911 del fuego e intervinieron bomberos de la provincia y voluntarios.
Desde la Policía, se pidió evitar la quema de pastizales, residuos o restos de poda, y no arrojar colillas de cigarrillos en espacios abiertos.
