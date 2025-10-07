Temor en B° Morosini por un incendio a metros de la feria

Policiales07/10/2025
INCENDIO MOROSINI FERIA 2

Pasado el mediodía los vecinos de B° Morosini, vivieron momentos de tensión por el incendio de pastizales que debieron sofocar los bomberos sobre calle Suiza en la parte posterior de la feria. 

Vecinos alertaron al 911 del fuego e intervinieron bomberos de la provincia y voluntarios. 

Desde la Policía, se pidió evitar la quema de pastizales, residuos o restos de poda, y no arrojar colillas de cigarrillos en espacios abiertos. 

 INCENDIO MOROSINI FERIA 3

