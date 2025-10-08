Del pago en dólares a cómo filmaron las torturas: La declaración de una de las detenidas por el triple crimen

Celeste González Guerrero, que vivía en la casa de Florencio Varela donde ocurrió la masacre, aseguró que el móvil del hecho fue el robo de 30 kilos de cocaína.

Una de las detenidas por el triple crimen de Florencio Varela declaró ante Carlos Arribas, el fiscal del caso, y contó detalles de la noche en que Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron asesinadas.

Se trata de Celeste González Guerrero, que vivía junto a su pareja, Miguel Villanueva Silva -también detenido- en la casa donde ocurrió la masacre.

En sede judicial, la detenida contó que “alguien pagó un millón de dólares” para asesinar a las tres chicas, y que el móvil del hecho fue el robo de 30 kilos de cocaína.

Además, González señaló a su pareja, Villanueva Silva, como el autor material de los crímenes. Dijo que “Julio” -en referencia a Pequeño J, principal acusado- estaba debajo de Víctor Lázaro Sotacuro -otro de los detenidos- en la organización de la banda.

La detenida Celeste González Guerrero dio detalles escalofriantes del triple crimen. (Foto: Policía bonaerense)

La mujer, de 28 años, aseguró además que Matías Ozorio -otro de los detenidos- fue el encargado de hacer el pozo donde fueron enterrados los cadáveres de las víctimas.

“Matías me contó que a ‘Julio’ alguien, que no sé quién es, le pagó un millón de dólares por lo que hicieron”, afirmó.

Ante la consulta del fiscal para que responda si conoce los motivos por los que asesinaron a las chicas, González Guerrero declaró: “Porque le robaron 30 kilos de cocaína al ‘Duro’”. En el documento al que TN tuvo acceso, la detenida menciona que el “Duro” es el apodo de Sotacuro.

“Dos de las chicas fueron. Sé que una era Brenda, pero la otra no se quién fue. Aunque creo que la de 15 años (por Lara) no tenía nada que ver. ‘Duro’ estaba por encima de ‘Julio’, era el que le daba órdenes”, profundizó la detenida ante el fiscal.

González mencionó que ella y Villanueva Silva vendían droga para la banda. “Ozorio me traía el producto, entre 100 y 120 envoltorios, que valían $10.000 cada uno”, precisó.

González aseguró que Pequeño J respondía a Lázaro Víctor Sotacuro, alias El Duro. (Foto: Ministerio Público de la Acusación de Jujuy)

Los escalofriantes detalles sobre cómo mataron a las víctimas

En el inicio de su declaración, la imputada mencionó que dos días antes de la desaparición de las chicas, “Julio” la llamó a su teléfono celular y le preguntó a su pareja si el viernes (en referencia al 19 de septiembre pasado) podía ir a su casa con una amiga.

“Llega el viernes y Julio me llama para que le abra el portón. Entra una camioneta blanca y descienden las tres chicas (por Morena, Brenda y Lara) y tres masculinos más. Entre esos masculinos estaba ‘Julio’, quien me ayudó a cerrar el portón. Ahí me dan plata, 1000 dólares, me los da el tío de ‘Julio’, a quien le dicen el ‘Duro’”, detalló González.

La detenida mencionó que uno de los hombres tenía una pistola Glock en sus manos. “Las chicas bajaron sonrientes, se las veía como engañadas, que venían a una fiesta”, comentó.

Pequeño J, principal acusado del triple crimen. (Foto: AP)

González Guerrero deslizó que la noche de la masacre ella estaba vendiendo droga. “A eso de las 4 vuelvo a mi domicilio y veo que Miguel tenía uno de sus dedos sangrando. Me explica que cuando abrió la puerta una de las chicas quiso salir corriendo, como para escaparse. Y ante eso, él agarró un destornillador que estaba a mano y un vidrio, y mató a la chica que se quería escapar”, describió.

Y fue más allá: “Me dijo que la mató con el destornillador clavándoselo en el cuello y, como seguía viva, fue al fondo a buscar un fierro y se lo aplastó en la cara”.

González también declaró que su pareja “le dijo a Lara (por Gutiérrez, la víctima de 15 años) que si le hacía el amor rico al sujeto que tenía un arma Glock, a lo mejor vivía”. Y agregó: “Miguel me dijo que ese hombre le dijo a Lara que se iba a morir igual, pero no iba a sufrir como las otras”.

“También me contó que la asfixió y que le puso la pierna en el estómago para matarla más rápido”, reveló González.

La detenida también dio detalles sobre el orden en que ocurrieron los crímenes: “A Brenda la mataron primero, luego a Morena y por último a Lara”.

Lara Gutiérrez, la menor de las víctimas del triple crimen. (Foto: captura TN)

Según González, su pareja mencionó que los implicados en los crímenes bromeaban con que “Pantera”, el perro de uno de ellos, se comió una de las falanges.

Ante la consulta del fiscal sobre si la secuencia fue grabada y transmitida por alguna plataforma digital, González respondió que Villanueva le dijo que estaban “haciendo una videollamada con quienes les dicen ‘Papa y ‘Lima’”.

