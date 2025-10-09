¿Qué le pasó? Demoran a un joven violento que blandía un cuchillo por la peatonal

En el mediodía de ayer se vivió un momento de tensión en la ciudad de Salta, cuando un joven armado con un cuchillo protagonizó una violenta escena en la Plazoleta Cuatro Siglos, frente a decenas de personas que circulaban por el lugar.

Según informaron fuentes policiales a Radio Salta, el sujeto comenzó a gritar consignas a favor de la delincuencia mientras se acercaba a un equipo periodístico que realizaba una entrevista .

Testigos señalaron que el hombre, visiblemente alterado, amenazó y agredió verbalmente al periodista, obligando a interrumpir la grabación. La situación generó pánico entre los presentes, que alertaron de inmediato a efectivos de seguridad de la zona.

Horas más tarde, tras un operativo de búsqueda, los uniformados lograron ubicar y detener al sospechoso en calle Manuela G. de Todd, a pocas cuadras del lugar del hecho. El individuo fue identificado como un joven de 21 años con domicilio en Tartagal.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que interviene la Fiscalía Penal 2, junto al Juzgado de Garantías 6, en una causa caratulada por amenazas con arma blanca y desorden en la vía pública. No se descarta que también se analice una posible imputación por apología del delito, debido a las expresiones lanzadas por el detenido durante el incidente.