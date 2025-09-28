De terror: Joven desató ataques a machetazos en la calle

Vecinos de Barrio Sivero, en Cerrillos, vivieron momentos de tensión durante la madrugada de este domingo, cuando un joven fuera de sí intentó agredir a varias personas en la vía pública.

Uno de los episodios más graves ocurrió cerca de las 2 de la mañana, cuando el atacante interceptó a un trabajador de delivery que realizaba su último pedido de la jornada. Según relató la pareja del repartidor en redes sociales, el sujeto se colocó en medio de la calle armado con un machete y lanzó un golpe dirigido a la cabeza del trabajador. El impacto terminó dando contra la conservadora de la moto, lo que evitó una lesión de gravedad.

“Si no hubiese acelerado, el machetazo le daba directo en la cabeza”, señaló la mujer en su descargo en Facebook, evidenciando la angustia y preocupación de los vecinos.

Tras los hechos, el agresor fue identificado por la Policía y perseguido, pero finalmente logró refugiarse en una vivienda familiar. Las autoridades informaron que el caso quedó a disposición de la Fiscalía Penal, que deberá determinar los pasos a seguir.