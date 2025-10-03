El ministro de seguridad supervisó las jornadas de instrucción de la policía

El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, acompañado por el director del Centro de Coordinación Operativa, Darío Guzmán, y el jefe del Departamento de Seguridad Urbana, Daniel Acuña, supervisó la jornada de instrucción y capacitación destinada a efectivos de distintas jerarquías y áreas operativas de la Policía de Salta.

El Ministro resaltó la importancia de la formación constante en procedimientos, intervenciones de riesgo, técnicas de reducción, primeros auxilios y otras situaciones que se presentan en el marco del servicio policial diario.

Durante la jornada de ayer, se llevaron a cabo actividades teóricas y prácticas, incluyendo simulacros de situaciones de riesgo, intervenciones de despeje, técnicas de reducción y asistencia crítica como primera respuesta en emergencias médicas. Participaron oficiales, jefes, subalternos de distintas unidades especiales, patrullas de calle y también ingresantes 2025.

El ciclo de capacitación en procedimientos y protocolos de intervenciones policiales está a cargo del CCO y continuará hasta mañana. Su objetivo es consolidar y profesionalizar el servicio de seguridad integral que brinda la Policía en todo el territorio provincial, adaptándose a diversos contextos y niveles de riesgo.