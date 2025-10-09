Senadores avanzaron en una nueva prórroga para no desalojar a productores campesinos

Este jueves en la sesión del Senado, se aprobó el proyecto que modifica el artículo 9° de la Ley 7658 y el artículo 1° de la Ley 8476, que establece la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2.026, una prórroga para evitar el desalojo de productores.

La medida, evita las ejecuciones de sentencias, de medidas cautelares y demás actuaciones o disposiciones judiciales, cuyo objeto sea el desalojo, desocupación o modificación de la situación de hecho de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios que se encuentren en los casos previstos en los artículos 1.898 o 1.899 del Código Civil y Comercial.



Al momento de tomar la palabra, el representante por La Caldera, destacó que la Unidad Ejecutora está trabajando en la regularización de las tierras, pero actualmente no existen los recursos suficientes para avanzar de una forma más rápida en la regularización final.

La iniciativa paso a la Cámara de Diputados en revisión.