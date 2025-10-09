Médicos presentaron en el Senado a Metanoia, la IA para los médicos residentes

El Colegio de Médicos de Salta presentó esta semana ante la Comisión de Inteligencia Artificial del Senado el programa Metanoia SMX, un centro de simulación médica de alta tecnología que ya funciona en Capital y busca fortalecer la formación, actualización y certificación de profesionales de la salud en toda la provincia.

La semana pasada en Sin Vueltas, el ministro de Salud, Federico Mangione, anunció que el programa de cirugías es innovador y busca mejorar el programa de residencias.

El innovador simulador médico, busca mejorar la formación y actualización profesional a través de tecnología de vanguardia, incluyendo inteligencia artificial, robótica y plataformas de entrenamiento clínico.



El vicepresidente del Colegio de Médicos de Salta, Alejandro Farah, explicó que Metanoia SMX surgió inicialmente como una propuesta del Hospital San Bernardo para crear un instituto científico y tecnológico orientado a la innovación en el ámbito de la salud. Actualmente el programa está ubicado en edificio del Colegio, de calle España al 1400 en la ciudad de Salta.

El centro funciona como una unidad académica tecnológica equipada con 12 simuladores quirúrgicos y clínicos, abarcando un amplio abanico de especialidades como cirugía de cadera, cateterismos, cardiología, cirugía cardíaca y clínica pediátrica entre otros.

Los programas de formación están diseñados para todos los profesionales de la salud, desde médicos residentes, profesionales del interior de la provincia y del ámbito público y privado. Las capacitaciones se desarrollan en modalidad presencial, con turnos disponibles de 8 a 20, y una duración estimada de entre tres semanas y dos meses, según el curso.



Mangione adelantó que a futuro los residentes deberán completar 2000 horas de cirugías que deberán realizase en los simuladores.

Farah destacó que la inversión inicial fue de aproximadamente 300 mil dólares, destinados a la remodelación del espacio y la adquisición de equipamiento. El sistema permite almacenar toda la actividad en la nube, garantizando trazabilidad, evaluación y certificación, con puntaje otorgado por el Colegio Médico. La participación en los programas no tiene costo para los profesionales afiliados y residentes.

El simulador quedará inaugurado oficialmente, la semana que viene.