Tragedia en Córdoba: Murieron una beba y una nena de cinco años en un incendio

Dos menores de edad fallecieron este sábado en Villa Serrana, Córdoba, a raíz de un incendio que se desató en un dormitorio contiguo a una iglesia evangélica.

Las víctimas son una beba de un año y una niña de cinco, quienes formaban parte de una delegación religiosa de Uruguay.

Las niñas integraban el grupo de la iglesia Nuevo Amanecer con Jesús, proveniente de Barros Blancos, Uruguay. El siniestro comenzó alrededor de las 15:30 horas en el templo, ubicado entre las calles Coquena y Viracocha.

El fuego fue detectado por otra niña, de diez años, quien rápidamente alertó a los adultos presentes. A pesar de la inmediata movilización, las llamas se propagaron con velocidad.

Las autoridades informaron que, además del trágico deceso de las dos menores, dos mujeres resultaron heridas de distinta gravedad. Ambas recibieron atención médica en el lugar y fueron posteriormente trasladadas a un centro de salud, donde permanecen internadas bajo observación.

El incidente provocó el despliegue coordinado de la Dirección Bomberos, el Servicio de Emergencias 107, Defensa Civil y la Policía de Córdoba. El jefe de Bomberos a cargo del operativo, Sergio Cravero, explicó que, si bien lograron contener las llamas antes de que se extendieran a otras construcciones, no se pudo evitar el fatal desenlace para las dos pequeñas.

Hasta el momento, las causas del incendio son materia de investigación. Personal especializado continúa trabajando en la zona afectada para determinar con precisión el origen del siniestro, analizando si se trató de una falla eléctrica o el mal funcionamiento de algún artefacto dentro de la habitación. (N/A)