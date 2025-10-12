El ladrón cansado: Quiso robar pero terminó durmiendo en el sillón

Un episodio tan insólito como real ocurrió en las últimas horas en Tartagal, donde un hombre fue detenido por intentar robar en una vivienda, pero se quedó dormido en el lugar antes de concretar el delito.

Según trascendió a través de una publicación en Facebook de un medio local, el hecho se registró en una vivienda particular donde el propietario, al regresar, encontró al intruso durmiendo profundamente sobre un sillón rojo, sin remera ni calzado.

Sorprendido por la escena, el dueño de casa alertó de inmediato al sistema de emergencias 911, tras lo cual intervino personal de la Policía Motorizada, que procedió a demorar al sujeto.

El hombre, visiblemente desorientado, fue trasladado a la dependencia policial para su identificación y posterior notificación a la Fiscalía correspondiente.

El curioso episodio generó repercusiones en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en comentar con asombro e ironía la inusual manera en que terminó la “jornada delictiva” del sospechoso.