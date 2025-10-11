Violento choque: Dos personas resultaron heridas tras impactar contra un árbol

El auto en el que viajaban un hombre y una mujer perdió el control e impactó de lleno contra un árbol. Ambos fueron trasladados al hospital Juan Domingo Perón con heridas en la cabeza.

Un fuerte accidente de tránsito se registró en las últimas horas sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de la rotonda de ingreso a Tartagal, conocida como la zona de “Bienvenidos”.

Por causas que aún se investigan, un automóvil perdió el control e impactó violentamente contra un árbol, quedando totalmente destruido en su parte delantera.

Según informó un medio local que estuvo en el lugar, en el interior del vehículo se encontraban dos personas: un hombre que conducía y una mujer que lo acompañaba, ambos con heridas visibles en la cabeza.

Personal del hospital Juan Domingo Perón se presentó rápidamente para asistir a los heridos. El conductor se negaba a salir del vehículo, mientras los profesionales le advertían que su vida podía correr riesgo si no colaboraba. Minutos más tarde llegaron al lugar efectivos policiales, Bomberos Voluntarios y Policía Vial, quienes trabajaron para liberar a las víctimas.

Finalmente, ambos ocupantes fueron rescatados y trasladados en ambulancia al hospital local. Los bomberos desconectaron la batería del auto por precaución.

El tránsito en la zona debió ser desviado temporalmente debido a la magnitud del siniestro. Vecinos del lugar señalaron que el vehículo habría ingresado desde el norte a alta velocidad, aunque se desconocen por el momento las causas del choque o si el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol.

La Policía investiga la mecánica del accidente, mientras que los restos del vehículo, con el paragolpes desprendido y severos daños frontales, permanecen a un costado de la ruta.