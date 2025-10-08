Tartagal sumó tres nuevos camiones compactadores para modernizar el servicio de recolección de residuos

La Municipalidad de Tartagal incorporó esta semana tres nuevos camiones compactadores destinados al área de Servicios Públicos, con el objetivo de optimizar el sistema de recolección de residuos y garantizar una cobertura más amplia y eficiente en todos los barrios de la ciudad.

Estas tres nuevas unidades compactadora de residuos se suman a los vehículos recientemente adquiridos por la gestión de franco Hernández Berni, que lleva 20 meses de trabajo y ya cuenta con 6 camiones compactadores nuevos y 2 camiones utilitarios destinados al área de pavimento de obras públicas.

Este nuevo paso forma parte del plan integral de modernización del servicio urbano, que busca elevar los estándares de higiene, salubridad y bienestar ambiental para los vecinos.

“Seguimos mejorando los servicios esenciales, cuidando la salud y la calidad de vida de cada Tartagalense”

La adquisición de las nuevas unidades fue posible gracias al trabajo articulado entre el Gobierno de la Provincia de Salta y el Municipio de Tartagal, en una muestra más del acompañamiento permanente del gobernador Gustavo Sáenz a las políticas de desarrollo y modernización impulsadas por el intendente Franco Hernández Berni.

Ambos gobiernos sostienen una misma visión, la de un Estado presente, transparente y planificado, que ejecuta obras y brinda respuestas concretas a las necesidades de la comunidad, comento Francisco Alderete, secretario de Servicios Públicos de Tartagal.

La renovación de la flota municipal es parte de una planificación integral de inversiones públicas, que incluye la ejecución simultánea de obras de pavimentación, redes de gas, saneamiento y mejoras en los accesos barriales.

Estos avances son posibles gracias a una administración ordenada y confiable, que destina los recursos de manera responsable, garantizando resultados tangibles para la ciudadanía.

Con la incorporación de estos nuevos camiones, Tartagal consolida un modelo de gestión que combina transparencia, eficiencia y compromiso social, reafirmando que el progreso llega cuando las decisiones se toman con responsabilidad y visión de futuro.