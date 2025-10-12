"La dolarización está descartada", aseguró Caputo en medio de múltiples versiones sobre su viaje a EE.UU.

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló luego de permanecer una semana en Estados Unidos, en donde negoció un acuerdo con Estados Unidos que se tradujo en medidas específicas para contener la presión sobre el dólar, que incluyeron un swap por 20 mil millones de dólares.

En una entrevista con Luis Majul en el canal LN+, el funcionario reiteró que el sistema de bandas cambiarias con flotación de la divisa norteamericana continuará luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

“¿La dolarización está descartada?”, preguntó Majul.

“Si”, respondió Caputo y luego explicó: “en el fondo lo que se busca es el mecanismo monetario-cambiario que permita crecer lo más fuertemente posible lo más pronto posible. La dolarización puede ser una alternativa? Sí, es una alternativa”.

“Vamos a seguir en el esquema de bandas y el tipo de cambio flotará”, agregó más adelante.

Además, consideró “un disparate”, advertir que la ayuda del gobierno de Donald Trump significará intervencionismo del gobierno norteamericano a cambio del salvataje.

“Debe ser la noticia más importante desde que tengo uso de razón. Va a favor de los argentinos. La potencia más importante del mundo le está diciendo a los argentinos que si siguen ese camino económico para que les va a ir bien”, destacó Caputo.

“Esto es una cosa de la que se van a beneficiar los dos países. El presidente invirtió muchísimo tiempo en construir esta relación”, advirtió y destacó el rol de Argentina como aliado estratégico de EEUU.

“Yo viví otra experiencia donde también la relación con el presidente era buena y no estuvimos ni cerca de lograr lo que se logró ahora. En ese momento las políticas económicas no eran ni cerca de lo que son ahora. Ve a la región con mayor interés, su aliado en el mundo es Argentina, el presidente es uno de los tres referentes mundiales. Para Estados Unidos es importante mostrarle al mundo que a sus aliados le va bien”, argumentó.

Luego dijo que el gobierno de Trump asistió de la manera en que lo hizo porque observó un ataque del kirchnerismo. “Estados Unidos identificó un ataque político. Tampoco se necesitaba al FBI para darse cuenta porque el kirchnerismo fue bastante explícito”.

“Estados Unidos está alineado con lo que estamos haciendo”, sostuvo.

“Si la economía crece como creció durante nuestra gestión, es evidente que nos ocupamos de la micro. Ahora, eso es heterogéneo, hay sectores que crecen y otros que no. Eso queda más en manos del sector privado, nosotros nos encargamos de la macro”, explicó el ministro.

Luego, Caputo admitió que en las conversaciones con Estados Unidos hubo foco en construir gobernabilidad. “Es una obviedad, no es sólo porque lo pida Estados Unidos”, sostuvo.

No obstante, dijo que la relación con los gobernadores sufrió porque “se resquebrajó la confianza”, aunque luego añadió que el gobierno “va a trabajar para reconstruir eso”. (Infobae)