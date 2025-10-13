En verano, Salta tendrá más vuelos directos a Buenos Aires y Córdoba

De cara a la temporada de verano, Flybondi anunció un importante refuerzo en la conectividad aérea de Salta, con más frecuencias hacia Buenos Aires y Córdoba, además de una promoción exclusiva para quienes elijan viajar hacia o desde la provincia.

A partir de diciembre, la ruta Salta–Buenos Aires pasará de 14 a 26 frecuencias semanales, lo que representa un aumento del 79% respecto al mes de septiembre.

En tanto, el servicio que une Salta con Córdoba se transformará en un vuelo diario, con un crecimiento superior al 130%.

Los pasajes ya están disponibles en la web oficial de la aerolínea, con tarifas promocionales desde $39.187 para la ruta Salta–Buenos Aires y $38.999 para Salta–Córdoba.

Además, Flybondi lanzó la promoción FLYSALTA, que ofrece un 20% de descuento en todos los vuelos hacia y desde la provincia, válida hasta el 15 de octubre.

La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, celebró el anuncio y destacó que el incremento de vuelos “es una noticia muy importante porque significa más conectividad, más oportunidades para nuestros visitantes y un fuerte impulso a la economía local. Cada nuevo asiento disponible es una posibilidad más para que turistas de todo el país nos elijan y descubran nuestra cultura, paisajes y hospitalidad”.

También resaltó que la promoción especial refuerza el compromiso de la compañía con el desarrollo del turismo regional: “Viajar a Salta es accesible y posible para cada vez más argentinos”.

Flybondi proyecta para la temporada 2025–2026 un récord de 15.000 vuelos programados y la posibilidad de transportar más de 2,8 millones de pasajeros, lo que representa un incremento del 56% respecto al verano anterior. Para cumplir ese objetivo, incorporará diez aeronaves bajo modalidad ACMI, reforzando la oferta durante los meses de mayor demanda.

El acuerdo se selló durante la Feria Internacional de Turismo (FIT), en una reunión entre la secretaria de Turismo de Salta, Nadia Loza, y el coordinador de Asuntos Públicos de Flybondi, Andrés Rojas.