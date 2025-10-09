Por asamblea de pilotos, algunos vuelos de Salta fueron afectados, ¿cuáles son?

Este jueves se lleva adelante una nueva medida gremial por parte de pilotos de Aerolíneas Argentinas nucleados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), quienes llevarán adelante asambleas informativas en el Aeroparque Jorge Newbery.

Estas asambleas tendrán lugar entre las 16 y 20 hs. lo que podría afectar a 95 vuelos y modificar los planes de más de 12.200 usuarios.

Esta protesta podría provocar demoras generalizadas y eventuales cancelaciones, informaron desde la compañía aérea, advirtiendo desde el gremio el análisis de acciones directas ante lo que considera una nueva provocación empresarial.

“Una vez más, la demora intencionada por parte de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial, representa una nueva provocación” sostuvo APLA en un comunicado difundido en la red social X.

Señalaron también la preocupación por el “proceso desregulatorio” que impactaría de lleno en el trabajo cotidiano de los pilotos y en la seguridad laboral del sector aeronáutico.

Desde la empresa estatal sostuvieron que las acciones no colaboran con la resolución de los problemas estructurales de la compañía. Recordaron que Aerolíneas pudo dejar atrás una década y media de pérdidas operativas millonarias y de dependencia de fondos del Estado, atravesando un proceso virtuoso que requiere del acompañamiento responsable de los gremios.

Los vuelos que afectan a Salta

Dos vuelos son los que se verían afectados por la medida gremial: el vuelo de Flybondi con destino Salta-Ezeiza cuya partida sería a las 15:35 hs. se vio cancelado; y por otro lado el vuelo de Flybondi con destino Aeroparque-Salta cuyo arribo sería a las 15:05 hs. también se vio cancelado.

Aerolíneas recomendó a los usuarios con vuelos programados entre las 15.30 y las 20.30 verificar su correo electrónico y la página web de la terminal para informarse sobre programaciones.