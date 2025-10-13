Buscan crear un circuito turístico norteño: Conocé los principales atractivos

Hoy se tratará en Diputados el proyecto declaración que propone la creación de un “Circuito turístico norteño en el departamento General San Martín”, con el objetivo de conectar los atractivos naturales, culturales e históricos del norte profundo y fortalecer el desarrollo económico de las localidades a través del turismo.

Quien tiene la autoría del proyecto es el diputado provincial, Edgar Domínguez, quien en diálogo con InformateSalta, explicó que la iniciativa surgió a partir de reuniones con directores de turismo de distintas municipalidades, quienes coincidieron en la necesidad de ofrecer nuevas propuestas a los visitantes que llegan a Salta y de fomentar el desarrollo local.

“La idea es ensamblar y conectar los puntos turísticos de paisajes atractivos, mostrar nuestras costumbres, nuestra cultura y nuestros lugares históricos”, señaló.

El legislador destacó que el proyecto apunta tanto a visibilizar los destinos del norte salteño como a reactivar la economía local, generando ingresos y empleo a través del turismo: “Tenemos lugares muy bonitos y gente muy cálida en el interior. Con planificación desde el Ministerio de Turismo podemos armar un corredor por el norte de la provincia que explote el potencial que tenemos”.

Si bien apuntó al turista extranjero y nacional como principales focos, más aún con las nuevas conexiones aéreas como Panamá y Lima, la propuesta esta dirigida también al mismo salteño para que conozca el interior.

“Desde que Salta empezó a mostrarle a los salteños, que está Cachi, los Valles Calchaquíes y terminas conociendo sus lugares y nosotros también tenemos lugares bonitos para ofrecerle y mejorar esa oferta turística, mejorar esa diversidad, enriquecerla, porque en realidad no venimos a anular ni a sacar una, simplemente a sumar” acotó Domínguez.

Consideró también que la iniciativa puede convertirse en una herramienta estratégica para el desarrollo regional, algo que le planteó al Gobernador en la reunión de gabinete federal en Campamento Vespucio: “Además de hablar de lo que falta, también debemos pensar cómo generar trabajo y activar la economía. El turismo, bien planificado, puede ser una de esas formas de desarrollo para la región”.

Lugares históricos del Departamento San Martín:

Puente del Río Bermejo, comer pescado en La Quena es una cita obligada

Vespúcio mágico en Mosconi

Santuario de la Virgen de la Peña en Tartagal

Los Valles de Acambuco, la asombrosa reserva natural

El paraje El Chorrito