Moldes busca convertirse en un destino turístico y no ser un “paso al dique”

La Municipalidad de Coronel Moldes apostará al turismo para convertirse en un destino turístico y dejar de ser un “paso al dique”.

El objetivo estará puesto en convertir al turismo en el eje del desarrollo local y la principal fuente de generación de empleo, con un plan integral que combina infraestructura, promoción de experiencias y formalización laboral apuntando a posicionar a la localidad como un destino de verano.

Para llevar adelante este plan, el Municipio contrató una agencia especializada en marketing turístico para la construcción de la nueva imagen de marca de Moldes, con una estrategia con fuerte presencia en medios digitales y tradicionales y la promoción de experiencias ligadas al entorno natural y cultural de la región.

En este plan se buscará poner en valor espacios turísticos ya existentes, la gastronomía, la cultura, el turismo de aventura y mejorar los servicios en torno al Cabra Corral y el casco urbano, informó Valle de Lerma Hoy.

Para ser un destino elegido y un “paso obligado” hacia el dique, se aprovechará de manera más integral el camping “El Préstamo” y el “Parque Acuático”.