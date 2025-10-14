Juicio por Nuri Klimasauskas: Hoy se conocerá el veredicto

La Sala I del Tribunal de Juicio de Orán dará a conocer hoy martes, a las 13 horas, el veredicto en la causa por el femicidio de Nuri Klimasauskas, ocurrido en febrero de 2023.

El acusado, Gustavo García Viarengo, llega a esta instancia imputado por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Ayer, se realizaron los alegatos finales, en los que la Unidad Fiscal y la querella solicitaron la pena de prisión perpetua, mientras que la defensa pidió la absolución del acusado, o de manera subsidiaria, la absolución por el beneficio de la duda.

El tribunal, integrado por los jueces Norma Roxana Palomo, Aldo Primucci y Aníbal Burgos Bruseghini, dispuso pasar a cuarto intermedio hasta hoy, cuando se retomará la audiencia.

Antes de que el tribunal delibere, García Viarengo tendrá la oportunidad de expresar sus últimas palabras.

El hecho investigado ocurrió el 19 de febrero de 2023, cuando, según la acusación, el imputado habría asesinado a su expareja, Nuri Klimasauskas, en un contexto de violencia de género. La resolución del tribunal marcará el cierre de un proceso seguido con fuerte expectativa social en Orán.