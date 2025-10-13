Fiscalía pidió prisión perpetua para el acusado del femicidio de “Nuri” Klimasauskas en Orán

El Ministerio Público Fiscal de Salta solicitó prisión perpetua para Gustavo García Viarengo, acusado de haber asesinado a “Nuri” Klimasauskas, en un caso caratulado como homicidio doblemente calificado, por la relación de pareja y por mediar violencia de género.

La Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) de Orán sostuvo la acusación ante el Tribunal, al considerar que durante el juicio quedó probada la responsabilidad penal del acusado en la muerte de la víctima.

El hecho, que conmocionó a la comunidad oranense, fue investigado como un femicidio, y durante el debate se presentaron pruebas y testimonios sobre un aparente contexto de violencia de género.