Sheraton Salta celebra sus 20 años con una promoción imperdible

En el marco de su aniversario número 20, Sheraton Salta Hotel lanza una propuesta especial para celebrar junto a sus huéspedes y la comunidad: 20.000 noches con 20% OFF, una promoción disponible para compras realizadas durante octubre, noviembre y diciembre, que podrá disfrutarse durante todo el año aniversario, es decir, hasta el 30 de septiembre de 2026.

Con el claim “20 años creando momentos que duran para siempre”, la campaña busca destacar el espíritu de hospitalidad y las experiencias memorables que el hotel viene construyendo desde 2005 en la provincia de Salta.

Quienes adquieran la promoción podrán utilizarla en cualquier momento dentro del período aniversario, con múltiples opciones para elegir:

• Noche Romántica: alojamiento, desayuno, champagne y chocolates, early check-in y late check-out.

• Sheraton Modo On: alojamiento, desayuno y cena.

• Sheraton Modo On +: alojamiento, desayuno, cena, masajes y estacionamiento.

Además, cada miércoles, los clientes que abonen con tarjetas Santander Visa podrán acceder a un 20% de reintegro y hasta 3 cuotas sin interés, beneficio válido en todo el país hasta el 25 de marzo de 2026.



“Queremos que nuestros huéspedes celebren con nosotros y vivan su propio momento Sheraton. Son 20 años de historias, de emociones y de hospitalidad que se renuevan con cada visita”, expresaron desde la gerencia del hotel.

La propuesta se complementa con actividades especiales durante los meses de aniversario, incluyendo Sunsets y Cenas Temáticas en los espacios más emblemáticos del hotel.



Sobre Sheraton Salta Hotel

Ubicado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, con vistas panorámicas únicas al Valle de Lerma, Sheraton Salta ofrece una experiencia de lujo, confort y hospitalidad, con servicios de primer nivel que lo consolidan como referente de la hotelería premium en el norte argentino.



Más información:

📍 Sheraton Salta Hotel – Francisco de Uriondo 330, Salta Capital

🌐 www.marriott.com/sla

📞 (0387) 432 3000

📩 [email protected]