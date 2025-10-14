La policía busca a Lautaro Santino: No está en su hogar desde hace 10 días

Lautaro Santino se encuentra desaparecido desde el 4 de octubre. La policía trabaja en conjunto con la Fiscalía Penal N.º 3 de barrio Limache para dar con su paradero. Tras la ausencia del adolescente de 16 años, la familia realizó la denuncia correspondiente ante la Comisaría N.º 1 de B° El Tribuno.

Lautaro Santino es de contextura delgada, tez trigueña, mide aproximadamente 1,68 metros de estatura y tiene cabello negro ondulado. La última vez que se lo vio vestía ropa deportiva oscura, buzo color violeta, zapatillas marrones, un piercing en la ceja izquierda y una mochila de color negro.

Se solicita a la comunidad que, ante cualquier información que contribuya con su localización, se comunique de inmediato con el Sistema de Emergencias 911, con la dependencia policial más cercana o al número 387-4240444, contacto de la Comisaría N.º 1 de barrio El Tribuno.