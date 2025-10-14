Causa Cordeyro: Solicitaron el apoyo técnico y pericial de Nación

El procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, informó que en el marco de la causa que investiga el fallecimiento del excomisario Vicente Cordeyro en la localidad de San Lorenzo es que solicitó a la Secretaría de Seguridad, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, la colaboración en la investigación.

La ayuda sería a través de la designación e intervención de peritos especializados en criminalística, incendios e informática, dependientes de las áreas de dicho organismo. Esto con el propósito de brindar asistencia técnica de alta complejidad en el desarrollo de la investigación.

García Castiella destacó que esta decisión responde a la obligación institucional del Ministerio Público Fiscal de garantizar investigaciones penales eficaces, objetivas y técnicamente fundadas, atendiendo a la necesidad de cooperación interjurisdiccional en un caso de alta relevancia pública y complejidad técnica.

Es que por la naturaleza y trascendencia del caso, resulta imprescindible la realización de pericias de notable complejidad técnica, orientadas a determinar el origen y causa del incendio ocurrido en la zona, el análisis criminalístico de los restos materiales y evidencias recolectadas en el lugar del hecho, y el examen informático del dispositivo telefónico vinculado a la causa.

El Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) no cuenta con profesionales especializados en pericias de incendios o explosiones, es por esto que resulta indispensable recurrir a expertos externos con formación específica y experiencia acreditada en la materia.

Además, el análisis de dispositivos celulares necesita del uso de tecnología avanzada y herramientas de última generación que resultan necesarias para la recuperación, análisis y preservación de datos digitales complejos, recursos que se encuentran disponibles en organismos técnicos federales.

Se dispuso que la coordinación de las tareas periciales se realice en forma conjunta con la Unidad Fiscal interviniente, que establecerá las modalidades y el cronograma de trabajo junto con el personal técnico designado.