Orán: Investigan la desaparición de dinero en una brigada y apartan a 21 policías

Veintiún efectivos de la Brigada de Investigaciones 2 de Orán fueron separados preventivamente de sus funciones en el marco de una investigación interna por la presunta desaparición de dinero en efectivo que había sido secuestrado durante un procedimiento oficial.

Según se informó, la investigación está a cargo de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de Salta, con la intervención de la Fiscalía Penal 3 de Orán. El dinero se encontraba en la sede de la Brigada por disposición judicial, y al detectarse irregularidades se dispuso la apertura inmediata de un sumario administrativo, conforme a los protocolos vigentes.

Como resultado de las primeras actuaciones, las autoridades resolvieron separar del cargo a 21 policías, hasta tanto se determinen las responsabilidades individuales en el caso.

Desde la fuerza destacaron que la medida busca garantizar la transparencia del proceso y que la investigación continuará hasta esclarecer completamente lo sucedido.