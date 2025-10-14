El pedido del “Sacha” Magno a los Diputados tras recibir un reconocimiento ¿Qué les dijo?

El jugador de Central Norte, Diego “Sacha” Magno, fue reconocido este martes en el recinto de la Cámara de Diputados tras anunciar semanas atrás su retiro.

Magno deja el club Central Norte, después de muchos años y se lleva el cariño de los hinchas.

“Estoy agradecido por este hermoso homenaje. Uno de lo que aprendió requiere aportar a los más chicos” afirmó el jugador, quien pidió acompañar en la formación de los más chicos, para potenciarlos.

Al momento de tomar la palabra, también aprovechó para hacerles un pedido a los diputados provinciales, sobre todo aquellos que vienen desde otros departamentos. “En el interior también hay muchísimos grandes jugadores y hay que darles importancia” les pidió.

Magno que viene de El Carril, se formó en su tierra para después llegar a Capital y obtener la gloria en Central Norte. “Ojalá tengamos muchos sachas en el interior, como en Central, Juventud o Gimnasia” destacó.