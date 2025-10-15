El móvil del Registro Civil estará en zona norte y sur

El Registro Civil se encontrará trabajando hoy en la identificación y actualización de documentos en la Segunda Rotonda del barrio Tres Cerritos en zona norte mientras que, en la zona sur de la capital, el camión estará en el Comedor Infantil Padre José Laly, en pasaje Juan Larrea altura 1161, de Villa San José.

También, visitará el B° Santa Ana 1 y estará ubicado en Av. Perú al 566, esquina Pasaje N°15. Se recuerda que todos los operativos comenzarán a partir de las 9 y se entregarán 70 turnos por orden de llegada.

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y la versión exprés, $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en conjunto con ANSES, al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.