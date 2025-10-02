Boom de quiebras personales en Salta: Más de 120 casos en lo que va del año

En Salta ya son más de 120 las personas que solicitaron su propia quiebra en lo que va de 2025. Según explicó la jueza de Concursos y Quiebras de Segunda Nominación, Victoria Ambrosini, se trata de un fenómeno que comenzó en 2017 y que se mantiene en crecimiento sostenido.

La mayoría de quienes acuden a esta instancia judicial son empleados públicos endeudados con bancos, financieras y tarjetas, que no tienen bienes registrables para responder. “Hay un patrón bastante claro: no tienen inmuebles ni autos, trabajan en relación de dependencia y las deudas provienen de créditos de consumo”, señaló la magistrada en diálogo con RadioSalta.

"No tienen inmuebles ni autos, trabajan en relación de dependencia y las deudas provienen de créditos de consumo”

El procedimiento es el mismo que para una empresa, ya que la ley no diferencia entre personas físicas y sociedades. En general, se embarga el 20% del salario durante un año y ese dinero se reparte entre los acreedores. Sin embargo, el monto no alcanza a cubrir la deuda y el expediente queda abierto durante dos años más, a la espera de que aparezcan nuevos bienes.

Ambrosini aclaró que no se trata de un “atajo” para evadir obligaciones. “No es un negocio. El abuso del derecho y el fraude tienen consecuencias civiles y penales”, advirtió. También señaló que muchas personas ven en este trámite una forma de volver a empezar tras años de ahogo financiero.