"Ella miente": Se filtraron los chats de Pablo Laurta atacando a su ex, antes del doble femicidio de Córdoba

Este martes, trascendió el testimonio de una amiga de Luna Giardina, la víctima, junto a su madre, Mariel Zamudio, del doble femicidio que habría cometido Pablo Laurta. La mujer, que vivía frente a la casa de Giardina y su hijo, de 6 años, mostró los mensajes que había recibido del único detenido por el crimen que conmociona al país.

Los chats datan de entre marzo y agosto de 2025, según el material difundido, y abordan el conflicto por la tenencia del menor y el estado del inmueble en el que vivían Luna, Mariel y el menor.

Qué decían los mensajes de Laurta

El 10 de marzo de 2025 el hombre contactó por WhatsApp a la vecina para preguntar por el niño y por su estado. “Buen día Laura, ¿Cómo estás? ¿Has tenido alguna noticia de Pedro? ¿Cómo lo has visto?”, preguntó el uruguayo.

En un pasaje del mismo mensaje atribuyó la falta de contacto del niño a una supuesta incomunicación por parte de la madre y al pago de dinero como condición para permitir la comunicación. “La situación nos tiene a toda la familia paterna, abuelos y padrino, en vilo por no saber nada de él luego de que Luna después de incomunicarlo, reclamara dinero como condición para dejar verlo o recibir noticias", manifestó Laurta ese mismo día, de acuerdo con los chats que difundió el medio local La Voz.

“Aprovecho para avisarte que Luna te involucró indirectamente en una presentación que hizo en un juzgado alegando que te mandé audios insinuando que me voy a llevar a Pedro por la fuerza”, amenazó.

El 28 de agosto, menos de dos meses antes del secuestro del niño y del doble homicidio, el hombre volvió a escribir. Ese mensaje incluye negaciones respecto de la versión sobre la titularidad de la casa que ocupaba la víctima y su familia, y una referencia a la posibilidad de vender el inmueble.

“A pesar de los intentos de ocultarnos lo que atraviesa Pedro, sabemos perfectamente que no está bien: que ha desarrollado trastornos en su comportamiento, en el habla, que en múltiples ocasiones ha mostrado señales de haber sido afectado psicológicamente, y que en ese sentido, Luna tampoco está bien”, amenazó.

En ese cierre afirmó que existía una medida cautelar y sostuvo que, según su punto de vista, la cuestión económica resolvería la situación legal. También afirmó que, de culminar esa vía, ofrecería la propiedad a bajo precio y pidió que la vecina le avisara si conocía interesados.

Los investigadores consideran que, siete meses después de los primeros mensajes, el hombre forzó la entrada a la casa donde vivían la víctima, su madre y el niño, y que tras ese ingreso el menor fue trasladado por la fuerza. La vecina declaró tener los registros de los mensajes y aportó detalles sobre su contenido a quien divulgó la información.

En las comunicaciones el acusado sostuvo que la denunciante mentía y responsabilizó a la madre de haber presentado versiones que, según él, justificaban una obstrucción de contacto. También aseguró que la situación generaba alarma entre familiares paternos y allegados, a la espera de novedades sobre el menor.