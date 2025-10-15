Sáenz, a los jubilados: “Vamos a defenderlos con alma, corazón y vida”

Durante el Encuentro de Mayores realizado en el Teatro Provincial, el gobernador Gustavo Sáenz ratificó su compromiso con los jubilados salteños y aseguró que su gestión continuará trabajando para garantizarles una vida digna.

“Ustedes son el alma y el corazón de esta Secretaría que fue creada para devolverles el lugar que los gobiernos siempre les negaron a los jubilados y pensionados”, expresó Sáenz ante un teatro colmado de adultos mayores de distintos puntos de la provincia.

El mandatario afirmó con énfasis: “Vamos a defenderlos con alma, corazón y vida”, y remarcó que “hay que terminar de una vez por todas con la falta de humanidad y sensibilidad de quienes deben mejorar los ingresos de nuestros jubilados”.

Sáenz destacó el esfuerzo de los adultos mayores “que construyeron una provincia grande, libre y soberana”, y aseguró que desde el Gobierno provincial “vamos a seguir peleando para que vivan con dignidad, porque se lo merecen”.

El encuentro, organizado por la Secretaría de las Personas Mayores, reunió a cientos de jubilados que mostraron sus habilidades artísticas, mientras el Gobernador insistió en que “para un salteño no hay nadie mejor que otro salteño”.