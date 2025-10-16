Por las altas temperaturas, refuerzan controles de alimentos

A raíz de las altas temperaturas que se registran en gran parte de la provincia, algunas localidades reforzaron el control de alimentos para prevenir enfermedades.

El área de Bromatología de Joaquín V. González lleva adelante este tipo de control en comercios para garantizar la correcta manipulación de alimentos y prevenir riesgos sanitarios.

Dentro de las inspecciones se busca verificar el estado de los productos, la higiene general de los locales y el cumplimiento de las normas básicas de seguridad alimentaria, informó la web Expresióndelsur.

Por las temperaturas altas que transita la provincia y que se esperan en esta época, hay mayor riesgo de contaminación y descomposición de alimentos, por lo que se controla la cadena de frio y condiciones de almacenamiento tanto en depósitos como exhibidores y cámaras frigoríficas.

Recomendaciones: