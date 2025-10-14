¡Se vienen las altas temperaturas! Cómo evitar los golpes de calor

Atentos salteños que a partir de hoy se espera que las máximas se acerquen a los 30°C con una máxima de 29°C según informa el Servicio Meteorológico Nacional, pero ojo que el miércoles y jueves las máximas alcanzarán los 32°C.

Ante este panorama, es importante cuidarse de estas condiciones meteorológicas sobre todo los adultos mayores y niños, por esto desde InformateSalta les traemos las recomendaciones para evitar los golpes de calor.

Un golpe de calor se produce cuando el cuerpo pierde su capacidad de regular la temperatura, y suelen producirse por permanecer demasiado tiempo expuesto a temperaturas elevadas sin la debida protección y adecuada hidratación.

Cómo evitar los efectos nocivos del calor:

Aumentar el consumo de líquidos , especialmente agua, aunque no se sienta sed.

, especialmente agua, aunque no se sienta sed. Beber al menos 8 vasos de agua a lo largo del día.

a lo largo del día. Evitar el consumo de bebidas alcohólicas o muy azucaradas.

El consumo de bebidas para deportistas debe hacerse con moderación y siempre que no haya contraindicación médica.

Comer con moderación.

Preferir verduras y frutas.

Evitar exponerse al sol en horas centrales del día, entre las 11 y las 15 hs. por ejemplo.

Qué hacer ante un golpe de calor, en caso de un cuadro grave:

Llamar inmediatamente al servicio de emergencia o llevar a la persona afectada al centro de salud más cercano.

más cercano. Trasladar a la persona a un lugar fresco y ventilado , si es posible, con aire acondicionado.

, si es posible, con aire acondicionado. Quitarle la ropa y enfriarla rápidamente, mojando con agua fría todo su cuerpo.

Si esta consciente, darle de beber agua, de a sorbos pequeños.

Para cuidar a los pequeños se aconseja a los padres:

Mantener la hidratación, consumiendo agua segura, potable.

potable. Evitar los golpes de calor, no permanecer por muchas horas bajo el sol . Los síntomas de este cuadro son: cansancio, dolor de cabeza, mareos, etc. Se los aleja de la fuente de calor, se descansa, se hidrata.

. Los síntomas de este cuadro son: cansancio, dolor de cabeza, mareos, etc. Se los aleja de la fuente de calor, se descansa, se hidrata. Agotamiento por calor, es algo más grave, hay afectaciones en el cuerpo u organismos del niño. Genera vómitos, convulsiones, perdida de conocimiento, dolores musculares y requiere consulta médica inmediata.

Tanto en el caso de Golpe de Calor como Agotamiento por calor, pueden darse también en ambientes cerrados, que tiene que ver con el calor del ambiente, incluso en la casa. El pediatra recomienda no exponerse al sol entre las 11 y las 16 horas, si se expone usar protector solar, renovar cada dos horas.

Cómo cuidar a nuestros animalitos:

Resguardarlos en lugares con sombra y donde circule aire.

Que cuenten con agua limpia y fresca.

Limpiar los bebederos.

Que consuman agua potable , es decir, recambiar el liquido de manera regular.

, es decir, recambiar el liquido de manera regular. Evitar ejercicio durante horas calurosas como mediodía o tarde.

como mediodía o tarde. No dejarlos en terrazas o construcción sin sombras.

De no contar con las medidas preventivas, los animales pueden sufrir hipertermia, lo cual les provoca convulsiones, cambios de comportamiento, problemas vasculares o renales en cachorros. También pueden presentar síntomas por golpes de calor como dificultad en los movimientos, respiración forzada, tambaleo, hipersalivación o babeo, fiebre y lengua con mucosas azules.

Ante un golpe de calor es necesario bañar al animal con agua fría en forma moderada y acudir a un profesional veterinario o al hospital de Salud Animal en Lavalle 542.

Los alimentos y bebidas que se aconsejan para evitar problemas de salud:

En época de calor, es necesario tener una alimentación saludable tanto para grandes como chicos, por lo que se recomienda consumir lo siguiente: