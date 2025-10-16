Robó más de cinco celulares en “La Metro” y quedó presa

El juez de Garantías interviniente, dictó la prisión preventiva para una mujer de 28 años en una causa que investiga el robo de múltiples teléfonos celulares.

Durante la audiencia flexible y multipropósito la imputada y su defensa técnica fueron notificadas respecto al decreto de requerimiento de remisión de causa a juicio, lo que implica el avance del proceso hacia la etapa de debate.

El hecho que desencadenó la investigación se remonta a la madrugada del 11 de mayo del año pasado, cuando una mujer denunció que le habían sustraído su teléfono desde el interior de su cartera, mientras se encontraba dentro del local bailable "La Metro". Al momento de la denuncia, personal policial que se hallaba en el lugar le informó a la damnificada que su caso no era aislado, sino que se trataba del quinto celular reportado como robado esa misma noche.

A pesar de que la función de rastreo indicaba que estaba sin conexión, al día siguiente la víctima recibió una notificación que marcaba que el teléfono había sido encendido el día anterior a las 21:30 en las inmediaciones de calle Ituzaingó y San Martín.

En el marco de las tareas investigativas que se iniciaron por hurto simple contra otras dos personas, y a raíz de nuevos elementos incorporados a la causa, el 14 de mayo de 2024 se llevó a cabo un allanamiento en una vivienda del Barrio 2 de Abril. En ese domicilio, las autoridades fueron atendidas por la mujer de 28 años. Durante la requisa, esta persona realizó la entrega voluntaria de un total de siete teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, sin poder justificar la procedencia de ninguno de los dispositivos. Posteriormente, se confirmó que uno de esos era el de la víctima que había realizado la denuncia por el robo en el boliche La Metro.

Ante las pruebas recolectadas la fiscalía interviniente acusó a la mujer como presunta autora del delito de encubrimiento. Al momento de la audiencia, la acusada ya se encontraba alojada en la Alcaidía General de la Provincia de Jujuy.