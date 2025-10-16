Patricia Bullrich: “Reconocemos el dolor de las familias que no llegan a fin de mes”

Patricia Bullrich aseguró que el Gobierno reconoce “el dolor de las familias que no llegan a fin de mes”.

“Ya va a llegar el cambio, por eso necesitamos más diputados y senadores. Necesitamos una reforma laboral e impositiva y un pacto fiscal porque las provincias no han bajado el gasto. Si vos bajás impuestos, se vende mucho más”, afirmó Bullrich.

No obstante, la funcionaria criticó la gestión anterior del kirchnerismo.

“También sabemos que hace dos años, cuando no estaba este Gobierno, el horizonte era la destrucción total de la Argentina. La gente no solamente no llegaba a fin de mes, el día cinco se gastaban toda la plata para sobrevivir”, subrayó.

La ministra de Seguridad indicó que el Gobierno busca acortar el camino para que la clase media mejore.

“Eso será posible si la Argentina recupera la estabilidad”, expresó.

En esa línea, acusó a la oposición de generar incertidumbre económica al impulsar proyectos en el Congreso que “agujereaban la estabilidad del país”.

Imaginate un país que cuide a sus Fuerzas de Seguridad.

A esos hombres y mujeres que entregan su vida por los argentinos de bien y por la Patria.



Ellos están siempre. Y nosotros, siempre con ellos. pic.twitter.com/OWti7Di5l6 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 16, 2025

Por otro lado, Bullrich se refirió a la cuestión electoral y aseguró que La Libertad Avanza “se comió un golpe” en las elecciones de PBA.

Además, admitió que el resultado fue peor del esperado: “Podíamos perder por cuatro o cinco puntos, pero no por casi catorce”.

Sin embargo, en relación con las próximas elecciones del 26 de octubre, afirmó que el contexto cambió en las últimas semanas.

“Sentimos que la gente ahora está mucho más cerca, que nosotros nos hemos acercado. La comprensión que tenemos mirando a la sociedad a los ojos nos ha acercado muchísimo”, dijo.

En otro orden, la ministra habló sobre la situación en CABA, donde ella se presenta como candidata a senadora y Alejandro Fargosi como primer diputado.

Sobre la situación del abogado constitucionalista, que estaría unos puntos abajo que ella en la elección, aseguró que “cada vez hay menos votos escurridizos”.

El temor del equipo de campaña libertario en la Ciudad es que los votos que no lleguen a Fargosi se trasladen a Ricardo López Murphy, uno de sus competidores que impulsa ideas similares. (Fuente: TN).