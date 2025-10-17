Embarcación: Los bomberos quedaron sin autobomba en plena emergencia ígnea

El Norte provincial se encuentra en una situación crítica tras el avance de distintos focos ígneos que ponen en riesgo a toda la comunidad y causan serios daños materiales como así también ambientales. En medio de esta situación, bomberos vountarios de Embarcación estarían sin autobomba.

A través de Multivisión se informó que, además de los conflictos internos que derivaron en la renuncia de la Comisión Directiva, en las últimas horas se habría dañado la autobomba, por lo que los bomberos no están prestando asistencia a la comunidad

Por el momento el cuartel cuenta con una camioneta y con trajes estructurales vencidos.