Incendios en el norte: Cada vuelo para sofocar las llamas cuesta más de 3000 dólares

Los incendios forestales en el norte provincial continúan activos y controlarlos demandará todavía varias semanas. Así lo confirmó a InformateSalta, Ignacio Vilchez, subsecretario de Defensa Civil, quien explicó que las tareas se complican por las altas temperaturas, el viento y la falta de lluvias.

“Estos incendios demoran semanas o meses en controlarse. Ahora seguimos trabajando con aviones, helicópteros y topadoras, pero cuando sube la temperatura y aparece el viento hay que retirarse por seguridad”, señaló.

En comparación con 2024, la situación es más compleja: hay más superficie afectada y el terreno no presenta barreras naturales que frenen el avance del fuego. “Este incendio es mucho más grande y difícil. Por eso pedimos refuerzos nacionales y contratamos maquinaria de forma anticipada”, explicó Vilchez.

El funcionario remarcó el alto costo que implican estos operativos: “Una hora de avión está aproximadamente entre 3000 y 4000 dólares. Estamos usando tres medios aéreos continuamente, más topadoras, logística y personal. Es una actividad muy costosa y físicamente muy exigente para los bomberos”.

Según estimaciones oficiales, más del 99% de los focos tienen origen humano. “En este caso comenzó en una cortina forestal cercana a una zona productiva de caña, pero no hay certeza de cómo se inició. Lamentablemente, la mayoría de los incendios son provocados, ya sea por descuidos o quemas intencionales”, indicó.

La temporada crítica podría extenderse hasta noviembre o diciembre, cuando se esperan las primeras lluvias. “Hasta que llegue la temporada de precipitaciones pueden surgir nuevos incendios. Por eso apelamos a la prevención: no hacer fuego es clave. Estos siniestros se expanden rápido y ponen en riesgo vidas, recursos y enormes sumas de dinero”, advirtió Vilchez.