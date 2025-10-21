Identificaron a los presuntos agresores del joven golpeado afuera de un boliche en Orán

Durante la madrugada del domingo un joven en las afueras de un reconocido boliche de Orán fue atacado mediando un golpe en su cabeza lo cual lo dejó desplomado sobre la vía pública y convulsionando.

Si bien sospechaban quienes podrían ser los agresores, su identidad fue confirmada por la Policía de Orán.

El oficial Villafañez informó sobre los operativos durante el fin de semana refiriéndose a este hecho en particular.

Según explicó el oficial, la madre de la víctima radicó la denuncia en horas de la tarde del trágico día: “Ya tenemos identificados a los presuntos agresores y estamos a la espera de que la Fiscalía disponga medidas correspondientes para avanzar con la investigación” dijo a Orán Conectado.

Mientras avanzan las investigaciones por el hecho, Jorge, la víctima, continúa internado en estado delicado en el nosocomio local.