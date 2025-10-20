Condenaron al "profe" que causó destrozos y robó parlantes en un gimnasio de Orán

Un profesor de educación física fue condenado tras protagonizar un violento episodio en un gimnasio de Orán, donde amenazó con un machete y un arma de fuego al personal y se llevó dos parlantes. Además, se acumuló otra causa en su contra por agredir y amenazar a una familiar.

La audiencia se realizó bajo el Plan Piloto de Oralidad en la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu), con la representación del Ministerio Público Fiscal a cargo de la auxiliar fiscal Andrea Tejerina Frías, siguiendo las directivas de la fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa. El acusado, Daniel Ortíz, aceptó un juicio abreviado y fue condenado por los delitos de amenazas con arma, daños y robo simple, y amenazas y lesiones, en concurso real.

El juez Gustavo Morizzio le impuso dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional, junto al cumplimiento de reglas de conducta, entre las que se incluyen tratamiento psicológico y la reparación total de los daños ocasionados.

El hecho ocurrió en septiembre, cuando Ortíz intentó ingresar al gimnasio pero se le negó el acceso por sospechas de un robo anterior de un celular. Indignado, regresó con un machete y lo que parecía un arma de fuego, amenazó al propietario y su familia, causó destrozos y se llevó dos parlantes. Posteriormente, se dirigió a la vivienda del dueño, continuando con las amenazas antes de huir.

A la causa se sumó un hecho previo en el que el mismo hombre ejerció violencia contra una familiar en una clínica, tras un reclamo de dinero.