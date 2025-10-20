Lo golpearon en la cabeza a la salida de un boliche en Orán: Acusan a jugadores de un club local

Interior20/10/2025
orán golpe desmayo
Imagen ilustrativa

En Orán un joven de 28 años fue víctima de un golpe en su cabeza por el se desplomó en el suelo, convulsionó y ahora lucha por su vida. 

El joven identificado como Jorge Luis Morales por su tía, se encuentra en terapia intensiva luego de ser golpeado a la salida del boliche Set. 

botella1Un joven agoniza tras ser atacado con una botella en B° Solidaridad

La mujer, relató a Radio Norte 102.3 que en un video de vigilancia se puede ver como en la vereda del frente del boliche un chico golpea a su sobrino derribándolo: “No hubo pelea previa”.

Según comentó, los agresores serían integrantes del club Aviación y que habrían estado bajo los efectos del alcohol cuando ingresaron al boliche. 

“Cuando cayó al piso convulsionó y ahora sé que tiene sangre en la cabeza, esta entubado y le tienen que hacer una resonancia”. 

La familia pide justicia, que se identifiquen a los responsables del hecho. 

