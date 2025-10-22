Renunció el canciller Werthein y Milei prepara más cambios

El canciller Gerardo Werthein presentó su renuncia al presidente Javier Milei, decisión que será efectiva el próximo lunes, tras las elecciones nacionales. El mandatario aceptó la dimisión durante una reunión en la Quinta de Olivos, en la que también participó Karina Milei.

Según trascendió, la salida del funcionario responde a roces internos dentro del Gabinete, especialmente con el asesor presidencial Santiago Caputo, con quien mantenía diferencias sobre la conducción de la política exterior. En el entorno de Werthein señalan que su intención es continuar vinculado a las relaciones internacionales, con base en Washington.

Durante su gestión, el exembajador mantuvo una línea diplomática alineada con Estados Unidos e Israel, consolidando el rumbo internacional del gobierno libertario tras la salida de Diana Mondino. Werthein había asumido en octubre de 2024, y su salida marca el primer recambio del Gabinete presidencial.

El cortocircuito con el sector de Caputo se agravó durante la última gira presidencial a EE.UU., luego de que trascendieran críticas por un supuesto malentendido con Donald Trump sobre el tipo de elecciones que se celebrarán en Argentina. Además, en los últimos días, Werthein oficializó más de 80 traslados diplomáticos, una medida que fue interpretada como el cierre de su ciclo.

Entre los posibles reemplazantes se mencionan al exvicepresidente Carlos Ruckauf y al cónsul en San Pablo, Luis María Kreckler, aunque el presidente también podría optar por mantener interinamente el cargo bajo la órbita del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La renuncia del canciller se da en medio de un reacomodamiento más amplio del Gabinete, que incluirá las salidas de Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) tras las elecciones. “Voy a reacomodar el Gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación”, adelantó Milei.