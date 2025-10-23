Entre los cambios que el Gobierno nacional pretende impulsar en la nueva reforma laboral, se incluye la figura de los “salarios dinámicos”, una medida que ya genera tensión entre el sector empresario y los sindicatos.

La propuesta busca que los convenios colectivos sirvan como referencia general, pero permitiría que cada región o empresa negocie condiciones salariales distintas, según su situación económica.

En diálogo con Informate Salta, el titular de la CGT Salta, Carlos Rodas, criticó duramente la iniciativa: “Lo que pretende este Gobierno es debilitar la fuerza de negociación de todas las partes para llevar el sueldo a un monto mucho más bajo”, sostuvo.

El dirigente sindical afirmó que el país necesita una reforma laboral que genere empleo y derechos, no una que los recorte: “Hablamos de una reforma que genere más trabajo, más oportunidades y que contemple la tecnología actual, no una que deje a los compañeros como están haciendo”, señaló.

Rodas también apuntó contra la política económica del Ejecutivo: “Si ellos implementan una política de desinflación pero liberan los precios de las corporaciones".

"Lo que hacen es agrandar la brecha y destruir el ingreso de los trabajadores”

Con tono crítico, cerró su declaración con una frase contundente: “¿Sueldos dinámicos? Dinámica es la política de este desquiciado de presidente para destruir el poder adquisitivo de los trabajadores. Estos beneficios van a ser aprovechados por Estados Unidos”.