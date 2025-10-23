Por el Corredor Bioceánico: Sáenz anunció que la provincia se hará cargo de una parte de los trabajos

A través de sus redes sociales, el gobernador Gustavo Sáenz, anunció que la provincia se hará cargo de los trabajos de pavimentación en un tramo de la Ruta Nacional 51. Se trata de trabajos claves, para el desarrollo del Corredor Bioceánico Norte.

"Empieza a hacerse realidad el sueño de la salida al Pacífico” aseguró el mandatario provincial. Explicó que a través de un acuerdo con la Dirección de Vialidad de la Nación se van a financiar parte de los trabajos entre Mina La Poma y Alto Chorillo.

El mandatario destacó que esos trabajos son claves para el Corredor Bioceánico Norte.

Sáenz remarcó que, aunque el proyecto fue varias veces anunciado y comprometido por la Nación, nunca se concretó.

“A pesar de la paralización de la obra pública con fondos nacionales, seguimos gestionando inversiones para que la pavimentación desde San Antonio de los Cobres hasta el Paso de Sico sea un hecho para Salta y la región”, completó.

“Nos comprometimos y estamos cumpliendo. Hechos, no palabras” concluyó.