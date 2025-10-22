Primero Los Salteños cerró campaña con la presencia de Sáenz, Royón y Biella

Este miércoles el gobernador Gustavo Sáenz acompañó a los candidatos del frente Primero Los Salteños en el cierre de campaña. La actividad tuvo lugar en la zona oeste alta de Capital en un merendero donde se dieron cita cerca de 300 personas.

Estuvieron presentes la candidata a senadora nacional, Flavia Royón, Ignacio Jarsún candidato a senador, y Bernardo Biella, candidato a diputado nacional, junto a militantes. También estuvo presente el intendente Emiliano Durand.

El gobernador destacó que los candidatos de Primero Los salteños serán quienes defiendan los derechos de Salta en el Congreso. Agregó que este espacio es el único que no tiene presencia de fuerzas nacionales.

Los candidatos destacaron las necesidades que tienen los salteños y cómo irán a pelear por la defensa de los derechos y por el verdadero federalismo.