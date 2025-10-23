Milei cierra campaña en Rosario junto a todos los candidatos del país

El presidente Javier Milei, encabeza el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Rosario, acompañado por su Gabinete y los 24 principales candidatos de cada distrito. El acto contará con la participación de militantes llegados desde distintos puntos del país, especialmente desde CABA y PBA, y prevé una asistencia masiva, con la presencia de influencers libertarios y agrupaciones como Las Fuerzas del Cielo y La Púrpura.

La decisión de realizar el evento en Santa Fe responde a las expectativas del oficialismo de disputar la provincia, donde consideran que la candidatura de Agustín Pellegrini se encuentra en empate con la postulante de Fuerza Patria, Caren Tepp.

La ministra de Seguridad y candidata a senadora por la Ciudad, Patricia Bullrich, será una de las oradoras previas al discurso central de Milei, quien se espera insista en un mensaje de esperanza y en la importancia de que “el esfuerzo valga la pena”, además de reiterar que nunca prometió “que iba a ser fácil”.

En paralelo, organizaciones sociales, políticas y sindicales de Rosario convocaron a una contramarcha bajo la consigna “Milei persona no grata”, con punto de encuentro en la plaza de la Cooperación, impulsada por la CTA Rosario y respaldada por agrupaciones estudiantiles y sindicales.