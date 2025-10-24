Conversatorio sobre ACV: Especialistas y pacientes alertan sobre prevención y acción rápida

Con motivo de la Semana Mundial del ACV, hoy viernes 24 de octubre a las 14 horas se realizará un conversatorio virtual para concientizar sobre la prevención y la rápida intervención ante un accidente cerebrovascular.

El encuentro contará con la participación de la Dra. Gabriela Orzuza, neuróloga especialista en enfermedades neurovasculares y jefa de la Unidad de ACV del Hospital San Bernardo; el Dr. Emilio Benítez, especialista en neurocirugía convencional y endovascular; y Antonio Quiroga, paciente que compartirá su experiencia personal con un ACV.

Los especialistas recordaron que entre el 80% y 90% de los ACV podrían prevenirse si se reconocen los síntomas a tiempo y se actúa con rapidez.

La actividad busca reforzar la educación sobre los signos de alerta, la importancia de la atención inmediata y la prevención de factores de riesgo.