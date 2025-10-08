Calculan que subieron 10% los casos de ACV en Salta: “El estrés es el principal detonante”

Salud08/10/2025
El ministro de Salud Pública de la Provincia, Federico Mangionealertó sobre el incremento de casos de accidentes cerebrovasculares (ACV) en Salta, que crecieron cerca de un 10% en lo que va del año. En diálogo con Multivisión Federal, remarcó la importancia de la prevención y la capacitación en salud.

“Lo que se está apostando desde Salud y desde el Gobierno provincial es capacitar a los salteños para mejorar su calidad de vida”, señaló el funcionario.

Mangione explicó que el ACV sigue siendo una de las principales causas de muerte y discapacidad en la provincia: “Estamos teniendo cerca del 10% más de casos, y las consecuencias son muy graves: incapacidad motriz, invalidez, ceguera, sordera… muchas cosas que no se esperan”, detalló.

El ministro subrayó que la prevención es fundamental y que la mayoría de los casos podrían evitarse con hábitos saludables: “Hay que prevenir esto con buena alimentación, evitar automedicarse y cambiar ciertos métodos de vida. Es sorprendente porque estamos viendo gente joven afectada. Hay que disminuir al máximo las secuelas”, advirtió.

Finalmente, Mangione apuntó a un factor cada vez más común en los diagnósticos: “El estrés es el principal detonante”, concluyó.

