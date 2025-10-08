Calculan que subieron 10% los casos de ACV en Salta: “El estrés es el principal detonante”

El ministro de Salud Pública de la Provincia, Federico Mangione, alertó sobre el incremento de casos de accidentes cerebrovasculares (ACV) en Salta, que crecieron cerca de un 10% en lo que va del año. En diálogo con Multivisión Federal, remarcó la importancia de la prevención y la capacitación en salud.

“Lo que se está apostando desde Salud y desde el Gobierno provincial es capacitar a los salteños para mejorar su calidad de vida”, señaló el funcionario.

Mangione explicó que el ACV sigue siendo una de las principales causas de muerte y discapacidad en la provincia: “Estamos teniendo cerca del 10% más de casos, y las consecuencias son muy graves: incapacidad motriz, invalidez, ceguera, sordera… muchas cosas que no se esperan”, detalló.

El ministro subrayó que la prevención es fundamental y que la mayoría de los casos podrían evitarse con hábitos saludables: “Hay que prevenir esto con buena alimentación, evitar automedicarse y cambiar ciertos métodos de vida. Es sorprendente porque estamos viendo gente joven afectada. Hay que disminuir al máximo las secuelas”, advirtió.

Finalmente, Mangione apuntó a un factor cada vez más común en los diagnósticos: “El estrés es el principal detonante”, concluyó.