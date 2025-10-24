La Justicia realizó una nueva inspección ocular del pozo petrolero de Pichanal

El grave problema ambiental generado por el pozo petrolero Lomas de Olmedo X-10 (OL-x10) en Pichanal, que se encuentra fuera de control desde el pasado mes de marzo y ha provocado derrames de hidrocarburos, emanación de gases tóxicos y la muerte de fauna, continúa generando acciones en el ámbito judicial.

Ocurre que, en medio de los reportes de contaminación de suelos y la afectación a la flora nativa, la Justicia Federal ha tomado cartas en el asunto, pues el juez de Garantías 2 de Orán, Gustavo Ramiro Morizzio, encabezó una inspección ocular en el lugar.

Según detalló prensa del Poder Judicial de Salta, la actividad judicial se llevó a cabo este jueves por la mañana, y no solo se centró en el pozo petrolero, sino que también incluyó el área circundante ubicada en el paraje La Estrella del municipio de Pichanal, una zona que ha sido particularmente afectada por los fluidos tóxicos.

El objetivo principal de esta medida fue conocer de primera mano y de forma precisa la situación actual del pozo petrolero, un elemento clave para la investigación que busca determinar las responsabilidades por el daño ambiental y biológico.

De la inspección participaron autoridades judiciales y representantes de las partes, incluyendo a la fiscal penal de Pichanal, Sofía Fuentes Mayorga, la actora civil Marcela Fernández y el querellante Marcelo Fernández, en representación directa de los puesteros damnificados de la zona.

Además de las autoridades judiciales, se sumó personal especializado del CIF Salta, quienes estuvieron a cargo de la evaluación técnica del sitio y de la toma de muestras necesarias para los análisis periciales. El operativo en el lugar también contó con el acompañamiento y el soporte logístico de personal de Bomberos de la Policía provincial.