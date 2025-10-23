Pozo Olmedo: La comunidad de La Estrella asegura que siguen muriendo animales

Vecinos de la comunidad La Estrella, en Pichanal, denuncian un grave daño ambiental provocado por el Pozo Olmedo 10, una antigua perforación petrolera ubicada en la zona de Lomas de Olmedo, que desde hace meses emite gases y líquidos contaminantes. Las imágenes difundidas muestran un paisaje devastador, con animales muertos, árboles secos y un entorno completamente deteriorado.

“El lugar está lleno de vacas muertas, plásticos tirados y un ruido constante del pozo que es impresionante. Pusieron un cartel que prohíbe el paso, pero nadie hace nada”, relató un vecino.

La comunidad asegura que, pese a los compromisos asumidos por las autoridades provinciales, nadie se acercó a brindar asistencia. “Iban a traer agua, rollos de pasto, a poner alambres, y ni siquiera vinieron a ver. Hace más de dos meses que no aparece nadie”, expresó el denunciante, pidiendo ayuda urgente a los organismos competentes.

El pozo, perforado en la década del ’80 por YPF y actualmente bajo responsabilidad privada, ya había sido señalado por su impacto ambiental. La situación afecta no solo al ganado sino también a la fauna silvestre, mientras el ruido y las filtraciones agravan el daño ecológico.

La comunidad exige una intervención inmediata del Gobierno para frenar la contaminación y evitar más pérdidas en una zona que ya muestra signos de abandono y desolación.