Este domingo los mercados municipales no abrirán sus puertas por fumigación

La Unidad de Administración de Mercados Municipales (UAMM) informó que el domingo 26 de octubre se procederá a realizar una fumigación integral en todos los mercados que dependen de la órbita municipal. Ellos son el mercado San Miguel, de San Martín 782 y su anexo de Pasaje Miramar 433; el mercadito “Patio de las Empanadas” de calle Esteco 299; mercadito “Evita” en Ibazeta y Leguizamón y en mercadito “General Belgrano” en Vicente López y 12 de octubre.

En los distintos lugarees se realizará un operativo de desinfección y control de plagas, que es esencial para prevenir distinto tipo de enfermedades, además de cumplir con normativas sanitarias, de higiene y seguridad y protección de los productos.

Es por esto que los diferentes mercados volverán a sus actividades normales el lunes 27 en sus horarios habituales. En mercadito “Patio de las Empanadas” de 10 a medianoche; en mercadito “Evita” de 10 a medianoche; en mercadito “Belgrano”, según los diferentes locales, de 7 a 13.30 y de 17:00 a 21:30; en el predio central del mercado San Miguel de 8 a 14 y de 17 a 22 al igual que en el anexo de Pje. Miramar.